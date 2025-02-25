На Тернопільщині жінку збили на пішохідному переході

На Тернопільщині 51-річну жінку на пішохідному переході збив водій автомобіля Skoda Octavia.

До лікарні бригада екстреної медичної допомоги з переломом та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізувала жительку Чорткова.О дразу після нещастя чоловік викликав і поліцію, і швидку допомогу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції.

За попередньою інформацією, кермувальник не був достатньо уважний, не встиг вчасно загальмувати, під’їжджаючи до пішохідного переходу, та травмував жінку.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.