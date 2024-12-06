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На Тернопільщині жінка потрапила під колеса рейсового автобуса

06.12.2024

Ірина Нова

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Новини, Тернопільщина

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Аварія трапилася 4 грудня  в селі Білокриниця Кременецького району близько 17:00.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляють правоохоронці.

У ході перевірки стало відомо, що місцева жителька 1952 року народження у недозволеному місці раптово вийшла на дорогу і потрапила під колеса автобуса Mercedes, який курсував за маршрутом “Рівне-Франківськ”. Жінку з численними переломами госпіталізували до лікарні.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Працівники поліції нагадують, що пішоходи зобов’язані дотримуватись правил дорожнього руху на рівні з іншими його учасниками.

Теги: ДТП на Тернопільщині, аварія з потерпілими

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