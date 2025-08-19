На Тернопільщині збільшується захворюваність на ГРВІ, а кількість випадків COVID-19 зросла втричі

На Тернопільщині погіршується епідеміологічна ситуація погіршується: захворюваність на ГРВІ зросла на 22,2%, а кількість випадків COVID-19 збільшилась утричі. Серед хворих на коронавірус 16,7% – діти.

Про це повідомили у обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

“За останній тиждень (11.08. – 17.08.2025р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 22,2% (1272 випадки проти 1041). Питома вага дітей серед хворих склала 40,9% (520 осіб), школярів – 46,5% (242 осіб) від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 15,6%, школярів – на 18,6%.

Госпіталізовано за тиждень 94 особи, із них 35 дітей (37,2%). Кількість госпіталізованих зменшилася у порівнянні з минулим тижнем на 6%.

За тиждень зареєстровано 48 випадків захворювання на COVID-19, що складає 3,8% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня в 2,8 рази (48 випадків проти 17). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей становить 16,7% (8 випадків)”, – ідеться у повідомленні.

Станом на 18.08.2025 року в області не підтверджена циркуляція нових субваріантів штаму Омікрон (матеріал в роботі).

Найефективнішим захистом залишається вакцинація. Вакцинація проти COVID-19 є безоплатна. Щоб отримати щеплення, просто зверніться до сімейного лікаря чи в найближчий заклад охорони здоров’я.