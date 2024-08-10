На Тернопільщині збільшується кількість хворих на COVID-19, грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Водночас, випадків захворювання на новий підвид — штам ковіду “FLiRT” в області не фіксували.

Про це розповів тимчасово виконувач обов’язків генерального директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв, пише “Суспільне”.

За його словами, за останній тиждень в області захворіли 1563 людини, з них 624 — діти. Це на 286 випадків захворювання більше, ніж попереднього тижня.

“Для прикладу можемо проаналізувати попередній, тобто 29 тиждень. Зареєстрували 1123 випадки хворих на ГРВІ, грип і Covid-19, а на 28 тижні — ще два тижні тому, було 1096 хворих. Тобто, бачимо певний ріст захворювань. Ми не відокремлюємо статистку щодо захворюваності на Covid. Будемо це робити з початку сезону, тобто з жовтня”.

Випадків захворювання на новий підвид — штам ковіду “FLiRT” в області не фіксували, розповів Юрій Дементьєв.

“Всього в Україні циркулюють 10 підвидів “Омікрону”. Один з його нових підвидів — це штам “FLiRT”. В Україні вже підтвердили 5 випадків: 3 — в Київській області, 1 — в Житомирській і 1 — в Івано-Франківській, це був смертельний випадок. 80-річна жінка мала супутні неінфекційні захворювання. Актуальним є питання вакцинування”.

Юрій Дементьєв розповів про підвид “Омікрону” “FLiRT” та перебіг захворювання: