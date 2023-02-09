09.02.2023 19:29

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщині засудили любителя дитячої погнографії

09.02.2023

Роман Васильович

59

Кримінал, Новини

Поширити:

Житель Теребовлянщини, який розповсюджував дитячу порнографію, таки сидітиме 3 роки за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За принципової позиції прокуратури до 3 років позбавлення волі засуджено місцевого жителя за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року житель одного з сіл Теребовлянського району через месенджер Viber розповсюджував порнографічні знімки неповнолітньої знайомої та згодом шантажував ними цю дівчину. Потерпіла написала заяву до поліції. При санкціонованому обшуку у телефоні та флешносіях зловмисника правоохоронці виявили близько 300 фото та відеоматеріалів з оголеними тілами інших неповнолітніх.
Згідно висновків експертів частина цих записів є дитячою порнографією.

Суд першої інстанції, всупереч позиції прокурора, призначив винній особі покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Прокурор оскаржив це рішення в апеляційній інстанції.
Вироком Тернопільського апеляційного суду, за публічного обвинувачення ювенального прокурора Тернопільської обласної прокуратури, винну особу засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей на строк 3 роки.

Вирок набрав законної сили.

Теги: діти, суд, кримінал

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах