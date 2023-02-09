На Тернопільщині засудили любителя дитячої погнографії

Житель Теребовлянщини, який розповсюджував дитячу порнографію, таки сидітиме 3 роки за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За принципової позиції прокуратури до 3 років позбавлення волі засуджено місцевого жителя за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року житель одного з сіл Теребовлянського району через месенджер Viber розповсюджував порнографічні знімки неповнолітньої знайомої та згодом шантажував ними цю дівчину. Потерпіла написала заяву до поліції. При санкціонованому обшуку у телефоні та флешносіях зловмисника правоохоронці виявили близько 300 фото та відеоматеріалів з оголеними тілами інших неповнолітніх.

Згідно висновків експертів частина цих записів є дитячою порнографією.

Суд першої інстанції, всупереч позиції прокурора, призначив винній особі покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Прокурор оскаржив це рішення в апеляційній інстанції.

Вироком Тернопільського апеляційного суду, за публічного обвинувачення ювенального прокурора Тернопільської обласної прокуратури, винну особу засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей на строк 3 роки.

Вирок набрав законної сили.