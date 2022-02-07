Одним із напрямків стимулювання роботодавців та суб’єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць і працевлаштування на ці місця певних категорій безробітних – є щомісячна компенсація фактичних витрат на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Цю компенсацію роботодавець може отримати за умови працевлаштування безробітного за направленням служби зайнятості на нове робоче місце на строк не менше, ніж на два роки. Компенсація виплачується щомісячно протягом одного року з дня працевлаштування особи.

Чим більша зарплата, тим більший розмір компенсації!

Основні вимоги до роботодавців для отримання компенсацій:

– робоче місце має бути новим, тобто створеним у результаті діяльності суб’єкта господарювання, збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців) або модернізації чи зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок і вмінь працівника;

– працевлаштування має відбуватись за сприяння служби зайнятості;

– роботодавець не повинен мати заборгованості зі сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

– він також не має бути банкрутом і проти нього не може бути порушена справа про банкрутство.

Згадана компенсація виплачується й суб’єктам підприємництва у разі працевлаштування безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

Після працевлаштування особи, з виконанням вищевказаних вимог, роботодавець протягом 2 місяців має право звернутись до центру зайнятості із заявою про компенсацію та довідкою встановленого зразка. Протягом 5 робочих днів центр зайнятості приймає рішення про виплату компенсації.

До слова, за час дії згаданої послуги (з травня 2013 року по січень 2022-го) 2153 роботодавці Тернопільщини вже отримали компенсацію єдиного соціального внеску за працевлаштування 3134 безробітних, з них 1435 – осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. З 2015 року 42 роботодавці отримали компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів 46-ти безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

За довідками звертатися у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 234977)