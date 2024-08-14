На Тернопільщині за добу сталося дві ДТП з постраждалими

За інформацією Нацполіції Тернопільщини, упродовж 13 серпня, в області сталося дві ДТП з потерпілими. Серед постраждалих неповнолітній хлопець.

Зокрема, близько 15:00 у Чорткові на вулиці Граничній 9-річний місцевий житель, рухаючись на велосипеді, наїхав на автомобіль Mitsubishi. Хлопчика з травмою голови та ноги доправили до лікарні.

У Тернополі на вулиці Купчинського водій іномарки збив велосипедиста. За попередніми даними, водій автомобіля BMW, здійснюючи маневр повороту, наїхав на велосипедиста. Внаслідок цього водія двоколісника відкинуло на автомобіль Toyota Rav4, який зупинився на заборонний сигнал світлофора. У результаті ДТП з травмами до лікарні потрапив велосипедист – 36-річний житель Тернополя.

Слідчі поліції з’ясовують усі обставини аварій.

Джерело: ГУНП у Тернопільській області