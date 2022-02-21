Упродовж січня 2022 року служба зайнятості Тернопільщини оперувала інформацією про 1378 вільних робочих місць, з них 6,2% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Станом на 14.02.2022 неукомплектованими залишалися 988 вакансій із середнім розміром зарплати 8474,71 грн.

Найбільшу потребу роботодавці мали у водіях, продавцях, лікарях та медичних працівниках, листоношах, кухарях, слюсарях, вчителях та викладачах закладів загальної освіти, бухгалтерах.

Більшість вакансій – для професіоналів (196 вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом (168), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (159), працівників сфери торгівлі та послуг (135).

Найбільшу зарплату – у 20 тис. грн – роботодавці готові платити водіям тролейбуса (10 вакансій), лікарю-наркологу та лікарю-невропатологу; 15-18 тис. грн – заступникам директорів (2 вакансії), майстрам (3), лікарям-психіатрам (3), лікарю-стоматологу-терапевту, лікарям-лаборантам (3), бригадирам з утримання й ремонту колій та штучних споруд (2), маляру, рихтувальнику кузовів, дояру.

Роботодавці мають місця праці й для фахівців рідкісних для області професій: лялькаря, ерготерапевта, конюха, головного режисера, геодезиста, аналітика з дослідження товарного ринку, концертмейстера та хормейстера, артистів балету, архіваріуса, лісоруба, квітникаря, флориста.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 23-49-77)