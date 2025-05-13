На Тернопільщині викрили чергову схему вивезення ухилянтів за кордон

Жителя Бучацького району підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За даними слідства, він розробив злочинну схему, спрямовану на вивезення чоловіків призовного віку до країн Європейського союзу в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомляють Тернопільській обласній прокуратурі.

Фігурант розшукував осіб, які планували уникнути мобілізації, та пропонував їм за грошову винагороду допомогти виїхати до Румунії. “Клієнтів” відвозив з Тернополя до прикордонної зони Чернівецької області, а звідти — поза пунктом пропуску — до території ЄС. Вартість таких “послуг” становила 12 600 доларів США.

Слідчі Тернопільщини спільно з працівниками СБУ затримали “бізнесмена” після того, як він привіз ухилянта до сусідньої області та отримав від нього частину обумовленої суми — 5100 доларів США.

Організатору незаконної схеми слідчі поліції уже повідомили про підозру відповідно до частини 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.