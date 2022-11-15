На Тернопільщині вся громада прийшла попрощатися з Героєм

Жителі Товстенської громади 14 листопада 2022 року попрощалися із загиблим на війні Віктором Василевським.

Провести в останню дорогу свого захисника прийшли дорослі й малі мешканці громади. У скорботі, нахиливши голови, дякували Герою за безмежну любов до Батьківщини, за саможертовність у боротьбі з ворогом!

Добрий, світлий, цілеспрямований – саме таким назавжди залишиться в серцях стрілець-солдат Василевський Віктор Анатолійович. За мирне небо над нашими головами, він віддав найцінніше, що мав – власне життя.

Герой загинув 07 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України, в районі бойових дій біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

“Смерть Віктора Василевського – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Веселий, добрий, життєрадісний, справжній патріот, вірний захисник України – таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті, а його ім’я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Ім’я Героя Віктора Василевського вписано в історію незалежної України! Наш захисник житиме вічно в пам’яті народній, в наших серцях! Вічна СЛАВА Герою!” – таким запам’ятають його у громаді.

Герої не вмирають!