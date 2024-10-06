На Тернопільщині відбулися змагання присвячені 50-річчю біатлону в області

Триста учасників з усіх районів області змагалися в чотирьох вікових категоріях в селі Підгороднє, що біля Тернополя. Там провели змагання з літнього біатлону. Їх приурочили до п’ятдесятиріччя цього виду спорту на Тернопільщині.
Про це Суспільному розповів представник тернопільського осередку федерації біатлону України Олександр Починок.
На стрільбищі олімпійської бази з біатлону в Підгородньому учасники змагалися в стрільбі та бігли три кола по 700 метрів. Десятирічна Анна Петришин подолала дистанцію і відстрілялася.
“Я займаюся біатлоном вже рік. Я люблю кататися на лижах і стріляти. В майбутньому хочу стати чемпіонкою. Сьогодні вирішила взяти участь в змаганнях, щоб перевірити свої сили. Перший раз я влучила п’ять разів з п’яти, а другий раз — чотири. Своїм результатом задоволена”, — розповіла дівчина.
Чотирнадцятирічна учениця Почапинецької школи-ліцею Катерина Ладика взяла участь у командній естафеті зі стрільби. Вона розповіла, що раніше біатлоном не займалася.
“Приїхала сюди, бо хочу навчитися добре стріляти. Це зараз актуально, бо в країні війна і потрібно всіма силами зібратися. Щоб не тільки хлопці вміли стріляти, а й дівчата. Щоб боронити країну”, — сказала Катерина.
Дванадцятирічний Матвій Мигаль розповів, що займається біатлоном сім років:
“Мій брат займався біатлоном і зацікавив мене. Тому я пішов спробувати і мені дуже сподобалося. В цих змаганнях беру участь, щоб випробувати свої сили і перемогти. Я вибив п’ять очок з п’яти. Розраховую на перше місце”.
За словами Олександра Починка, змагання провели за підтримки Тернопільської регіональної федерації біатлону і обласного осередку Федерації біатлону України.
На змаганнях була присутня олімпійська чемпіонка з Тернополя біатлоністка Олена Білосюк, до шлюбу Підгрушна.
Під час церемонії нагородження до спортсменів звернувся президент Федерації біатлону України Іван Крулько. Він передав п’ять комплектів спорядження для біатлону навчальним закладам Тернопільщини, у яких розвивають цей вид спорту.
“Біатлон це не тільки надзвичайно важливий прикладний вид спорту, а й національно-патріотичне виховання нашої молоді. Тому саме сьогодні ми запускаємо на Тернопільщині урок біатлону в школах для сьомих—дев’ятих класів . І перші п’ять шкіл області отримають все необхідне спорядження, пневматичні гвинтівки, стійки для стрільби”, — сказав Іван Крулько.