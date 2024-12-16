На Тернопільщині від сьогодні електроенергію вимикатимуть по-новому: замість черг буде 12 підчерг

З 16 грудня на Тернопільщині змінена кількість підчерг у графіках погодинних вимкнень.

Про це повідомили у Тернопільобленерго.

Відповідно до інструкції про складання і застосування графіків відключення, змінюється розподіл з 6 черг ГПВ на 12 підчерг. Кожна черга поділяється на два рівні за навантаженням підчерги.

При цьому якщо адреса проживання споживача була закріплена, до прикладу, за чергою 3, тоді черга в нього змінюватися не буде. Споживач увійде або до підчерги 3.1, АБО до підчерги 3.2, зазначають енергетики.

Дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті у розділі «Графік погодинних вимкнень» або за посиланням.

Процес розподілу адрес споживачів відповідно до підчерг ще триває, тому мешканцям області радять слідкувати за оновленою інформацією.

Графіки погодинних вимкнень електроенергії в Тернопільській області на 16 грудня

07:00-10:30 5.1 підчерга

07:00-10:30 5.2 підчерга

08:00-10:30 6.1 підчерга

08:00-10:30 6.2 підчерга

10:30-14:00 1.1 підчерга

10:30-14:00 1.2 підчерга

10:30-12:00 2.1 підчерга

10:30-14:00 2.2 підчерга

14:00-17:30 3.1 підчерга

14:00-17:30 3.2 підчерга

14:00-17:30 4.2 підчерга

15:00-17:00 4.1 підчерга

17:30-19:00 5.1 підчерга

17:30-19:00 5.2 підчерга

17:30-20:00 6.2 підчерга

19:00-20:00 6.1 підчерга