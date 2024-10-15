На Тернопільщині від COVID-19 померло двоє людей

На Тернопільщині з початку епідсезону зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок COVID-19. Також за тиждень з 7 по 13 жовтня кількість людей, які захворіли ГРВІ збільшилась майже на 10%.

Статистику захворюваності публікує Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

“За останній тиждень (07.10.–13.10.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 8,8% (3355 випадків проти 3083). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 62,6%, школярів — 39% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст хворих на ГРВІ дітей на 9%, школярів — на 6,3%. Госпіталізовано за тиждень 132 особи, із них 74 дитини. Кількість госпіталізованих збільшилась на 21,1%”, — йдеться в повідомленні.

За даними Центру, з 7 по 13 жовтня зареєстровано 35 випадків захворювання на COVID-19, що складає 1% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня на 23,9% (35 випадків проти 46). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 11,4%.

За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано. З початку епідсезону зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок COVID-19 серед осіб старше 65 років, не щеплені проти COVID-19 протягом останніх 12 міс.