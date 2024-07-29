На Тернопільщині вдвічі зросла кількість виявлених випадків сказу серед тварин

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Ігор Рогальський зазначив, про те, що протягом останніх 5 років на Тернопільщині, під контролем Держпродспоживслужби, проводилась кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

“Протягом 6-ти місяців 2024 року в області проведено 167 досліджень патматеріалу на сказ, виявлено 56 випадків захворювання (на 37 більше від аналогічного періоду 2023 року). Найбільше випадків сказу зареєстровано у Тернопільському районі – 35, Кременецькому районі – 15, Чортківському районі – 6”, – зауважив пан Рогальський.

Сказ – це невиліковне та смертельне захворювання для домашніх улюбленців, яке також становить загрозу для людини через зараження від тварини. Укуси, подряпини, мікроушкодження шкіри або потрапляння зараженої слини на слизові оболонки можуть призвести до інфікування сказом.

Симптоми сказу:

параліч,

гідрофобія (симптом),

галюцинація,

безсоння,

біль,

озноб,

блювання,

подразливість,

гіперактивність,

головний біль,

парестезія, страх,

зупинка серця,

подразливість,

фотофобія,

фонофобія,

гарячка.

Щоб уникнути сказу, необхідно проводити профілактичні щеплення домашнім тваринам. Держпродспоживслужба наголошує на необхідності щорічних щеплень для всіх домашніх улюбленців, починаючи з тримісячного віку.