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На Тернопільщині вдова загиблого Героя купила авто для побратимів чоловіка

14.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Громади Тернопільщини

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Торік у квітні жінка втратила чоловіка на війні… Михайло загинув у бою на Донеччині. Героєві  з Тернопільщини було 45 років. Пішов воювати у перші дні масштабного вторгнення росії в Україну.

19 квітня 2022-го поліг за Україну. Поховали його в рідному селі. З героєм прощалася вся Великодедеркалівська громада.

Нещодавно пані Леся передала на передову побратимам чоловіка автомобіль.
Завітала якось до сільської ради і розповіла про свій задум купити транспортний засіб для захисників. Усі були вражені таким несподіваним рішенням. Волонтери взялися допомогти жінці підшукати авто за кордоном.
«Повнопривідне авто вже доставлено до місця призначення. Віримо, що воно добре послужить хлопцям на передовій. Дякуємо пані Лесі за стійкість і патріотизм, а Герою — Царство Небесне і вічний спокій!» — зазначили у Великодедеркалівській сільській раді.
«Волонтери підшукали автомобіль за кордоном, пригнали його. Всі витрати як на придбання, так і на технічне обслуговування взяла на себе пані Леся. Автівку вже доправили на фронт для побратимів Михайла, серед яких є військові з наших сіл, — розповів голова Великодедеркалівської громади Юрій Панасюк. — «Можливо, комусь це авто врятує життя», — сказала вдова Героя. Бракує слів, щоб передати почуття вдячності й поваги цій сильній жінці. Вповні відчувши жахіття і біль цієї війни, вона добре розуміє, що для того, аби Україна відбулася як держава, ми повинні гуртуватися, бути єдиними, підтримувати одні одних і ніколи не опускати рук. Маємо разом робити все для того, щоб здобути таку бажану для нас перемогу».

Джерело: Пульс Кременця 

Теги: Тернопільщина, Великодедеркальська громада, суспільство, події

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