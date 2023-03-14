На Тернопільщині вдова загиблого Героя купила авто для побратимів чоловіка

19 квітня 2022-го поліг за Україну. Поховали його в рідному селі. З героєм прощалася вся Великодедеркалівська громада.
«Повнопривідне авто вже доставлено до місця призначення. Віримо, що воно добре послужить хлопцям на передовій. Дякуємо пані Лесі за стійкість і патріотизм, а Герою — Царство Небесне і вічний спокій!» — зазначили у Великодедеркалівській сільській раді.
«Волонтери підшукали автомобіль за кордоном, пригнали його. Всі витрати як на придбання, так і на технічне обслуговування взяла на себе пані Леся. Автівку вже доправили на фронт для побратимів Михайла, серед яких є військові з наших сіл, — розповів голова Великодедеркалівської громади Юрій Панасюк. — «Можливо, комусь це авто врятує життя», — сказала вдова Героя. Бракує слів, щоб передати почуття вдячності й поваги цій сильній жінці. Вповні відчувши жахіття і біль цієї війни, вона добре розуміє, що для того, аби Україна відбулася як держава, ми повинні гуртуватися, бути єдиними, підтримувати одні одних і ніколи не опускати рук. Маємо разом робити все для того, щоб здобути таку бажану для нас перемогу».