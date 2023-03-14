На Тернопільщині вдова загиблого Героя купила авто для побратимів чоловіка

19 квітня 2022-го поліг за Україну. Поховали його в рідному селі. З героєм прощалася вся Великодедеркалівська громада.

Нещодавно пані Леся передала на передову побратимам чоловіка автомобіль.

Завітала якось до сільської ради і розповіла про свій задум купити транспортний засіб для захисників. Усі були вражені таким несподіваним рішенням. Волонтери взялися допомогти жінці підшукати авто за кордоном.