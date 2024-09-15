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На Тернопільщині у ставку втопився чоловік

Чоловік вийшов з дому та не повернувся.

15.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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14 вересня у селі Кобилля Збаразької громади у ставку виявили тіло чоловіка.

Житель села вийшов з дому та не повернувся у п’ятницю, 13 вересня. У суботу на березі місцевого ставка виявили його речі, йдеться у повідомленні ДСНС.

Для проведення пошукових робіт до місця події прибула група водолазно-рятувальних робіт.

“Трагедії уникнути не вдалося: о 18:20 водолази виявили та підняли на поверхню потонулого. Тіло передали працівникам поліції для подальшого розслідування”.

Джерело: ДСНС Тернопільської області.

Теги: ставок, потопельник

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