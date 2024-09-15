На Тернопільщині у ставку втопився чоловік

14 вересня у селі Кобилля Збаразької громади у ставку виявили тіло чоловіка.

Житель села вийшов з дому та не повернувся у п’ятницю, 13 вересня. У суботу на березі місцевого ставка виявили його речі, йдеться у повідомленні ДСНС.

Для проведення пошукових робіт до місця події прибула група водолазно-рятувальних робіт.

“Трагедії уникнути не вдалося: о 18:20 водолази виявили та підняли на поверхню потонулого. Тіло передали працівникам поліції для подальшого розслідування”.

Джерело: ДСНС Тернопільської області.