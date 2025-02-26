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На Тернопільщині судитимуть виховательку спецшколи за побиття дітей

26.02.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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Ювенальні прокурори Теребовлянської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо виховательки спеціальної школи на Тернопільщині.

Жінку звинувачують за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України – умисне завдання удару та вчинення інших насильницьких дій, що завдали фізичного болю, але не спричинили тілесних ушкоджень.

За даними слідства, у вересні 2024 року вихователька, побачивши другокласника, який вечеряв стоячи, вирішила «покарати» його. Вона вдарила хлопчика по плечу, а потім кілька разів по потилиці. Через деякий час жінка помітила ще одного учня – першокласника, який, на її думку, теж поводився неналежно. Вона схопила дитину за руку, потягнула, через що хлопчик впав на підлогу, вирвався та відбіг убік. Проте вихователька підійшла до нього і знову вдарила по потилиці.

Факти насильства зафіксували камери відеоспостереження навчального закладу. Досудове розслідування, яке здійснювали дізнавачі СД ВП № 5 Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області, завершене.

Теги: вихователька, суд, знущання над дітьми, спецшкола

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