На Тернопільщині судитимуть виховательку спецшколи за побиття дітей

Ювенальні прокурори Теребовлянської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо виховательки спеціальної школи на Тернопільщині.

Жінку звинувачують за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України – умисне завдання удару та вчинення інших насильницьких дій, що завдали фізичного болю, але не спричинили тілесних ушкоджень.

За даними слідства, у вересні 2024 року вихователька, побачивши другокласника, який вечеряв стоячи, вирішила «покарати» його. Вона вдарила хлопчика по плечу, а потім кілька разів по потилиці. Через деякий час жінка помітила ще одного учня – першокласника, який, на її думку, теж поводився неналежно. Вона схопила дитину за руку, потягнула, через що хлопчик впав на підлогу, вирвався та відбіг убік. Проте вихователька підійшла до нього і знову вдарила по потилиці.

Факти насильства зафіксували камери відеоспостереження навчального закладу. Досудове розслідування, яке здійснювали дізнавачі СД ВП № 5 Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області, завершене.