Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям районного управління ГУ ДСНС України в Тернопільській області, який отримав 2 400 доларів США за вплив на прийняття рішення щодо працевлаштування у підрозділі ДСНС (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За версією слідства, посадовець пообіцяв місцевому жителю за вказану суму працевлаштування в одному з підрозділів УДСНС в Тернопільській області. Претендент на роботу звернувся до правоохоронців із заявою про злочин і працівника ДСНС затримали під час одержання ним неправомірної вигоди.

Розслідування здійснювалось слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу працівників УСР в Тернопільській області ДСР НП України.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури