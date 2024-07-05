На Тернопільщині суд заборонив чоловіку відвідувати заклади, де продається алкоголь

У Тернопільській області чоловік порушив заборону суду відвідувати заклади, де продається алкоголь.

Про це йдеться у вироку Зборівського райсуду.

За даними суду, 20.06.2024 року приблизно о 15.00 год, чоловік перебував в приміщенні кафе бару «Рибалка», що в смт.Залізці по вул. Шевченка, Залозецької ТГ Тернопільського району Тернопільської області, де алкогольні напої продаються на розлив, чим порушив обмеження адміністративного нагляду, встановлені постановою судді Зборівського районного суду Тернопільської області від 07 березня 2024 року, зокрема, заборону відвідувати бари, кафе, ресторани, інші установи, де алкогольні напої продаються на розлив.

Суд обмежився усним попередженням.