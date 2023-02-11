На Тернопільщині – сотні охочих вступити до “Гвардії наступу”

Сотні охочих вступити до штурмових батальйонів «Гвардії наступу» зголосилися на Тернопільщині. Люди звертаються у Центри надання адміністративних послуг за інформацією щодо алгоритму дій.

Понад 300 добровольців вже написали відповідні заяви.

Тернополянка Оксана планує вступити до батальйону «Азов». Дівчина захоплюється мужністю захисників полку і хоче стати його частиною. «Я про це думала ще до повномасштабного вторгнення. Але в мене була робота, я чекала якогось знаку. Останнім часом його отримала, коли почалася ця кампанія. Попереду у мене навчання. Проаналізують мої задатки, а потім буде зрозуміло, який підрозділ мені підходить найкраще».

«Гвардія наступу» – це національна кампанія, яку започаткувало Міністерство внутрішніх справ. Завдання – сформувати 8 підрозділів Національної гвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. «Мета – допомога Збройним Силам України. З 2014 році багато добровільних формувань було створено у системі МВС. Ці формування зарекомендували себе досить якісно, це і бійці бригади «Тернопіль», до прикладу. Бригади поліцейських – це консолідація всіх сил. Окремі підрозділи працювали у різних спеціальних операціях. Консолідація цих сил дозволить правильно використовувати всі засоби задля допомоги Збройним Силам України, для зачистки територій, для звільнення окремих територій. На сьогоднішній день як система МВС, так і система поліції має достатньо сил і засобів, щоб підготувати таких людей. Ми об’єднаємо добровольців разом з ветеранами і тими, які мають бойовий досвід. Шановні краяни, зголошуйтеся. Ми готові розглянути всіх кандидатів», – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

У межах кампанії «Гвардія наступу» створюють поліцейський підрозділ «Лють». Після закінчення війни його бійці зможуть залишитися працювати у поліції та здобути необхідну кваліфікацію.