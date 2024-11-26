На Тернопільщині “шахеди” вразили об’єкт критичної інфраструктури, відключення світла будуть довго

У ніч на 26 листопада російські “шахеди” вдарили по Тернополю. Після ворожої атаки в місті розпочались проблеми з електро- та водопостачанням.

Під час нічної атаки ворожі БПЛА пошкодили один з об’єктів критичної інфраструктури Тернопільщини. Пошкодження дуже серйозні, і це тривалий час впливатиме на електропостачання всієї області і особливо міста Тернополя.

Про це на брифінгу розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода:

“Уражений об’єкт критичної важливої інфраструктури, що суттєво вплинуло на електропостачання не лише міста Тернополя, а й інших населених пунктів Тернопільської області. Після початку атаки, після ураження у нас практично було знеструмлено біля 70% населених пунктів області.

Впродовж ночі, завдяки злагодженій роботі було локалізовано електромережі, однак наслідки є дуже поганими, тому що об’єкт пошкоджений був суттєво уражений. І це буде тривалий час впливати на електропостачання всієї області й особливо міста Тернополя. Звісно будуть графіки подачі електроенергії, про що ми будемо інформувати жителів області”, – заявив Негода.

У зв’язку з обстрілами є пошкодження електроінфраструктури, від якої живиться Тернопіль, повідомив міський голова Тернополя Сергій надав.

Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсували , а на заміну вийшли автобуси. Поступово відновили централізоване водопостачання, частково був низький тиск. Більшість котелень міста функціонували, а за потреби їх робота підтримувалася генераторами. Школи та дитячі садки працювали у звичайному режимі. У місті відновили роботу пунктів обігріву.