Людям, які не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, надається допомога через програму житлових субсидій. Оформити її можна не тільки перед початком опалювального періоду, а в будь-який час, коли домогосподарству складно оплачувати комунальні послуги.

Наявність заборгованості з оплати послуг не є перепоною для отримання субсидії, запевняють у Міністерстві соціальної політики. Громадянам, які мають заборгованість, житлова субсидія призначається після укладення з надавачем послуги договору реструктуризації заборгованості. При цьому умови такого договору передбачають виплату боргу частинами з урахуванням соціального статусу та доходу боржника. У відомстві акцентують; задля недопущення зростання заборгованості доцільно також звернутися за державною підтримкою і оформити житлову субсидію.

У Міністерстві соціальної політики нагадують, що з питань призначення житлової субсидії можна звернутися або до виконавчого органу територіальної громади, або до центру надання адміністративних послуг, або поштою чи через Єдиний державний веб-портал електронних послуг до органу соціального захисту населення.

І чим раніше надійде таке звернення, тим швидше буде призначена допомога, і домогосподарство сплачуватиме за послуги зі своїх доходів лише посильну для нього частину платежу, а інше компенсуватиметься з державного бюджету.

Тому у відомстві закликають не зволікати і не відкладати на потім звернення до уповноважених органів з питання отримання житлової субсидії.

На сьогодні середній розмір субсидії становить близько 1700 гривень на місяць, але залежно від складу домогосподарства і умов проживання може становити й кілька тисяч гривень на місяць, що є суттєвою підтримкою конкретної сім’ї.