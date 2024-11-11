На Тернопільщині розпочнуть роботу п’ять вітрових електростанцій

У Тернопільській області продовжують працювати над політикою енергонезалежності. На сьогодні, загальна потужність відновлювальних джерел енергії складає неповних 230 мегават.

Сюди входять: 17 мінігідроелектростанцій, більше 4 тисяч 300 сонячних електростанцій домогосподарств, 45 промислових сонячних електростанцій, 2 вітроелектростанції та 2 біогазові електростанції.

“Плануємо ввести в експлуатацію додаткові потужності в частині вітрової електрогенерації, – розповів під час брифінгу Степан Куйбіда, перший заступник начальника ТОВА. – Йде мова про п’ять вітрових електростанцій потужністю від 3 до 5 мегават. Плануємо встановити низку сонячних електростанцій на чотирьох водоканалах та на шести об’єктах охорони здоров’я. Напрацьовуємо технічні рішення в частині встановлення систем зберігання енергії ємністю близько 12 мегават.

Додатково пропрацьовуємо питання встановлення сонячних електростанцій на центрах первинної медико-санітарної допомоги в рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя». Працюємо з питаннями когенерації: вже встановлено 9 когенераційних установок потужністю 7 мегават.

З них сім встановлено на об’єктах комунальної власності, п’ять з яких отримані як міжнародна технічна допомога. Ще дві встановлені на об’єктах промисловості. Ці установки генерують електричну і теплову енергію. В разі відсутності електропостачання енергія надходитиме у котельні, до циркуляриційних насосів тощо. У випадку надлишку електроенергії вона буде постачатися в межах населених пунктів для потреб критичної інфраструктури.

Окрім цього, завершується введення в експлуатацію біогазової установки на відходах тваринництва і сільськогосподарських рослин. Ще чотири підприємства агропромислового комплексу планують реалізувати проекти з будівництва газопоршневих установок.”

Тернопільщина, за словами Степана Куйбіди, увійшла до трійки пілотних проектів із впровадження розподіленої генерації. В межах об’єктів КП «Тернопільмісктеплокомуненерго» буде організовано енергетичні острови на випадок надзвичайної ситуації. Станом на листопад уже підписані відповідні договірні зобов’язання і робота триває.