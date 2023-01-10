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На Тернопільщині п’яний водій спробував «відкупитися» і погорів

10.01.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Житель села Петриків, що поблизу Тернополя, пропонував поліцейським 10 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності.

На лінію «102» надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції про те, що в селі Петриків було зупинено автомобіль марки «Мерседес», яким керував місцевий житель, 1971 року народження. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання адмінпротоколу водій неодноразово пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду. Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання: штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Автор: Роман Васильович

Мітки: хабар, п'яний водій

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