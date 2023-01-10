На Тернопільщині п’яний водій спробував «відкупитися» і погорів

Житель села Петриків, що поблизу Тернополя, пропонував поліцейським 10 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності.

На лінію «102» надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції про те, що в селі Петриків було зупинено автомобіль марки «Мерседес», яким керував місцевий житель, 1971 року народження. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Під час складання адмінпротоколу водій неодноразово пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду. Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання: штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.