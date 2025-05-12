На Тернопільщині п’яний водій пропонував хабаря патрульним

На Теребовлянщині водій, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, спробував уникнути відповідальності, запропонувавши правоохоронцям неправомірну вигоду. Тепер фігуранту загрожує до 4 років позбавлення волі, повідомляють правоохоронці.

Подія сталася у селищі Дружба на Тернопільщині. Інспектори СРПП зупинили автомобіль Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 47-річний житель Житомирської області. Під час спілкування працівники поліції помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти огляд на вміст алкоголю.

Коли інспектори почали складати адміністративні матеріали, порушник запропонував їм 10 000 гривень, аби «вирішити питання на місці».

Слідчі відділення поліції №3 (м. Теребовля) відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Наразі триває досудове розслідування.

Крім того, на водія інспектори СРПП склали адміністративні протоколи за порушення правил у сфері безпеки дорожнього руху та за частиною 1 статті 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловікові загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування.