На Тернопільщині прогнозують дощі та похолодання на початку тижня

Перша затяжна осіння негода з дощами та мрякою прийде на Тернопільщину вже наступного тижня. Також варто очікувати на похолодання.

За словами синоптиків, регіон переходить у зону діяльності атмосферних фронтів циклонічної системи. Відтак тиждень буде дощовим зі зниженням температури повітря.

10 вересня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с., температура по області вночі 11 – 16° тепла, вдень 20 – 25° тепла; по м. Тернополю вночі 13 – 15° тепла, вдень 23 – 25° тепла. 11 вересня у краї пройдуть короткочасні дощі, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с., температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 16 – 21° тепла.

«Холодно та з дощами буде завтра в західній частині України, вдень +17 +22 градуси. Хіба на Тернопільщині до +25 градусів. На решті території України бабине літо триватиме. Гіркі вкраплення у цю синоптичну солодкість – зависання димів різного походження та висока ймовірність пожеж від пересушеного повітря», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу.

Погодні умови в області сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж при наявності джерел займання.