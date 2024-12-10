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На Тернопільщині правоохоронці розшукують 33-річного чоловіка

10.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Правоохоронці Тернопільщини розшукують 33-річного мешканця села Іванків Чортківського району. 

Співробітники відділення №1 м. Борщів встановлюють місцеперебування місцевого жителя Поважного Михайла Івановича, повідомляють у поліції області.

Востаннє чоловіка бачили 21 листопада близько 15 години, коли він вийшов з роботи, що в Борщеві.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 175-180 см, карі очі, повної статури, коротко стрижений.

Був одягнений: чорну куртку, сірі штани та та жовті кросівки.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви бачили чоловіка чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте на спецлінію 102.

Теги: Тернопільщина, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, розшукують чоловіка

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