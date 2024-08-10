На Тернопільщині попрощалися з двома захисниками України

Тернопільська та Підгороднянська громади провели в останній шлях двої вірних синів, які віддали життя за Україну. В селі Забойки Підгороднянської громади поховали Павла Мар’яша. А в Тернопільській громаді попрощалися із воїном Василем Козаком, пише “Суспільне.Тернопіль”.

У Підгороднянській громаді попрощалися із військовослужбовцем Павлом Мар’яшом. Військовий був навідником зенітно-кулеметного відділення.

Старший солдат загинув через отримані поранення внаслідок ударів FPV-дронів 5 серпня 2024 року на донецькому напрямку. Чоловіку було 39 років.

Поховали Павла на кладовищі села Забойки неподалік символічної могили борцям за волю України та поряд із загиблими побратимами-односельцями Андрієм Капчуром і Олександром Михайловським.

В громаді оголосили триденну жалобу, з 9 по 11 серпня 2024 року, за загиблим військовослужбовцем.

У Тернопільській громаді попрощалися із воїном Василем Козаком. Рідні, побратими, духовенство, друзі, жителі Тернопільської громади провели в останню дорогу бійця. Військовому було 47 роки. Чоловік загинув 6 серпня 2024 року на Донеччині. Прощались із загиблими в Домі печалі. Звідти похоронна процесія пішла до кладовища.

Поховали бійця на Микулинецькому цвинтарі.