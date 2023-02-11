На Тернопільщині попрощалися із загиблим військовослужбовцем Юрієм Підборочинським

У селі Кобиловолоки Теребовлянської громади на Тернопільщині попрощалися із військовослужбовцем Юрієм Підборочинським. Він загинув 5 лютого на Донеччині. Бійцю було 29 років.

Про це повідомляють на сторінці Теребовлянської міської ради в соцмережі.

Віддати йому останню шану прийшли рідні, друзі, представники влади та жителі громади. Вони несли жовто-блакитні квіти й вінки з жалобними стрічками.

Від батьківської домівки вулицями рідного села домовину із тілом загиблого пронесли під супровід духового оркестру. Відспівали його у місцевому храмі.

⠀ У мить прощання на сільському кладовищі звучав Державний Гімн України та залпи. ⠀ У полеглого військовослужбовця залишилися батьки та два брати, один з яких – брат-близнюк загиблого Юрія. Рідні брати покійного теж несуть службу в лавах ЗСУ. ⠀

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