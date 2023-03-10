На Тернопільщині попрощалися із загиблим художником та бійцем Олегом Дробоцьким

Молодший брат бійця Денис Дробоцький пригадує, Олег виставляв свої картини на аукціони, щоб зібрати гроші для військових. Востаннє говорить, спілкувався з Олегом за день до його загибелі, 5 березня.

“Його захоплювали спортивні машини. В нього є своя, персональна машина. Він встиг купити її, встиг проїхатись на ній. Ми завжди обговорювали, як можна було б покращити все. Як можна зробити так, щоб вона була в хорошому стані. Це було в неділю. Останнє, що він мені скинув відео, я переглянув, відповів і все. Він був тільки патріотично налаштований. Я від нього ніколи не чув, що в нього щось погано, що йому погано, що йому тяжко. В нього завжди все було добре. Йому завжди було легко. Я пишаюсь своїм братом”.