На Тернопільщині попрощалися із загиблим художником та бійцем Олегом Дробоцьким

Про це розповів товариш бійця Володимир Мричко.
За його словами, Олег став на захист українських земель ще до початку повномасштабної війни. Бійцю було 26 років.
У церкві села Вербовець Лановецької громади попопрощалися із 26-річним бійцем Олегом Дробоцьким на псевдо “Художник”. Чоловік загинув 6 березня неподалік Бахмута під час артобстрілу.
Попрощатися з бійцем прийшла його однокласниця Наталія Гук.
“Тільки добрі спогади про Олега. В школі він був таким тихим, спокійним. Олег завжди любив малювати. Пам’ятаю, що одного разу ми разом були на олімпіаді. Часто виручав всіх однокласників, всіх підтримував. Цікавився історією, постійно малював, читав багато. Він був людина геній”.
Олег Дробоцький став на захист українських земель ще до початку повномасштабної війни. Товариш Володимир Мричко каже, що Олег був стрільцем-санітаром.
“Олег воював в добровольчому корпусі “Правий сектор”. З повномасштабним вторгненням перевівся до лав добровольчого корпусу. Здобув вічне життя під Бахмутом. Він фіксував війну в деталях, запам’ятовуючи усі ці події в яких він перебував. Він це все перетворював в мистецтво. Викладав бачення війни в картинах. Він був художником, митецем, дуже талановитою людиною з глибоким поглядом”.
Батькам бійця, згідно з військовим звичаєм, вручили прапор України.
Молодший брат бійця Денис Дробоцький пригадує, Олег виставляв свої картини на аукціони, щоб зібрати гроші для військових. Востаннє говорить, спілкувався з Олегом за день до його загибелі, 5 березня.
“Його захоплювали спортивні машини. В нього є своя, персональна машина. Він встиг купити її, встиг проїхатись на ній. Ми завжди обговорювали, як можна було б покращити все. Як можна зробити так, щоб вона була в хорошому стані. Це було в неділю. Останнє, що він мені скинув відео, я переглянув, відповів і все. Він був тільки патріотично налаштований. Я від нього ніколи не чув, що в нього щось погано, що йому погано, що йому тяжко. В нього завжди все було добре. Йому завжди було легко. Я пишаюсь своїм братом”.