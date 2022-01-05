Поліція у Чорткові, що на Тернопільщині, перевіряє факт розстрілу тварини на міському сміттєзвалищі. Про те, що безпритульного собаку розстріляли з вогнепальної зброї, повідомили чортківські захисники тварин 3 січня. Вони звернулися до правоохоронців, аби поліція знайшла винуватця.

Чортківські волонтери розповіли, що застреленого собаку знайшли на сміттєзвалищі, коли приїхали туди підгодовувати безпритульних тварин. За словами захисників, його застрелили ще 1 січня.