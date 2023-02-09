На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував наркотики

Правоохоронці затримали працівника двох телеграм-магазинів, який розповсюджував наркотики.

Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Житель Збаража співпрацював з інтернет-магазинами. Він розвозив та ховав наркотики за вказаними адресами.

Під час обшуку у чоловіка виявили та вилучили понад 90 грамів психотропних речовин – це 40 закладок, а також поліетиленовий пакетик з “PVP”.

Чоловік каже, що отримував від роботодавців майстер-клади. У його обов’язки входило розфасовувати наркотики та закладати за вказаними адресами у Тернополі та Збаражі.

Зарплату отримував криптовалютою. Вдень встигав розмістити близько 20 закладок. Правоохоронці оголосили чоловіку підозру за статтею 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.