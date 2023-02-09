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На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував наркотики

09.02.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Правоохоронці затримали працівника двох телеграм-магазинів, який розповсюджував наркотики.

Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Житель Збаража співпрацював з інтернет-магазинами. Він розвозив та ховав наркотики за вказаними адресами.

Під час обшуку у чоловіка виявили та вилучили понад 90 грамів психотропних речовин – це 40 закладок, а також поліетиленовий пакетик з “PVP”.

Чоловік каже, що отримував від роботодавців майстер-клади. У його обов’язки входило розфасовувати наркотики та закладати за вказаними адресами у Тернополі та Збаражі.

Зарплату отримував криптовалютою. Вдень встигав розмістити близько 20 закладок. Правоохоронці оголосили чоловіку підозру за статтею 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував наркотики
Правоохоронці вилучили наркотики. Фото: Нацполіція Тернопільщини

Теги: розповсюджував наркотики

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