На Тернопільщині покарають чоловіка, який постійно здійснював домашнє насильство

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження відносно жителя Тернопільщини за фактом домашнього насильства.

Поліцейські повідомляють, що неодноразово виїжджали на повідомлення 21-річного мешканця Копичинецької громади про домашнє насильство.

Зі слів потерпілого, 43-річний батько систематично вчиняє сварки та бійки. Поліцейські неодноразово проводили профілактичні бесіди з кривдником, складали адміністративні протоколи та виносили термінові заборонні приписи.

Після третього задокументованого факту, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Тепер порушнику загрожує позбавлення волі до двох років.

Якщо ви або хтось з вашого оточення потерпів від домашнього насильства – не мовчіть, звертайтеся на спецлінію 102.