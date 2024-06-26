Рятувальники деблокували водія та пасажирку транспортного засобу та передали їх медикам. Також було вжити ряд заходів, аби зупинити витік дизпалива з пошкодженого баку автомобіля та не допустити виникнення пожежі.

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