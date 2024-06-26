Вчора ввечері до оперативно-диспетчерської служби рятувальників надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі М-09 поблизу Зборова.

Там з’їхав на узбіччя і перекинувся вантажний автомобіль “Mercedes Benz” з причепом-контейнером, повідомляють у ДСНС.