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На Тернопільщині перекинулася вантажівка: водія деблокували рятувальники

28.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Аварія за участю вантажівки трапилася 28 жовтня близько 13:20 на автодорозі Дамнове-Ковель-Чернівці-Тереблече, в межах села Великі Млинівці Кременецького району.

З важкими тілесними ушкодженнями до реанімаційного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 54-річного жителя Луцька. Чоловік травми отримав у дорожньо-транспортній пригоді, повідомляють у поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, потерпілий, керуючи вантажним автомобілем SCANIA R-450 з причепом та напівпричепом, на повороті не впорався з керуванням і транспорт перекинувся. Водій отримав тілесні ушкодження.

Причину автопригоди встановлюють працівники Кременецького райвідділу поліції. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

Теги: Тернопільщина, ДТП, аварія з потерпілими

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