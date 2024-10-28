На Тернопільщині перекинулася вантажівка: водія деблокували рятувальники

Аварія за участю вантажівки трапилася 28 жовтня близько 13:20 на автодорозі Дамнове-Ковель-Чернівці-Тереблече, в межах села Великі Млинівці Кременецького району.

З важкими тілесними ушкодженнями до реанімаційного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 54-річного жителя Луцька. Чоловік травми отримав у дорожньо-транспортній пригоді, повідомляють у поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, потерпілий, керуючи вантажним автомобілем SCANIA R-450 з причепом та напівпричепом, на повороті не впорався з керуванням і транспорт перекинувся. Водій отримав тілесні ушкодження.

Причину автопригоди встановлюють працівники Кременецького райвідділу поліції. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.