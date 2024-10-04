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На Тернопільщині перекрили залізничний переїзд

04.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Сьогодні, 4 жовтня, на Тернопільщині перекрили залізничний переїзд на 180 кілометрі траси Р-24 Татарів – Косів – Коломия — Камʼянець-Подільський, в саме – ділянку Товсте – Торське.

Сьогодні, 4 жовтня, з 7:00 години по 20:00 годину 5 жовтня буде тимчасово закрито рух транспорту через залізничний переїзд на 180 кілометрі траси Р-24 Татарів – Косів – Коломия — Камʼянець-Подільський (ділянка Товсте – Торське). Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Причина обмеження – ремонтні роботи на колії.

Водіїв просять враховувати інформацію про закриття руху при плануванні поїздок та перепрошують за тимчасові незручності.

Теги: Тернопільщина, залізничний переїзд

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