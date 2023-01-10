На Тернопільщині передбачають чергову хвилю потепління

Чергову хвилю потепління передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів сягатимуть 10 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Егейським морем. В області буде похмуро, вночі можливі невеликі опади, вранці – слабкий туман, слабка ожеледь, пише За Збручем.

«Морози в Україні ще тріщать чи потріскують, десь пробують лагідно “обнулитися”, а в західних областях морози скоро віднесуть у розділ стародавньої історії, бо там стовпчики термометрів досягають +5+8 градусів! Завтра у західних областях тепла погода втримається, очікується 0+5 градусів. Вітер південно-східного та південного напрямків залишається в Україні рвучким, сильним, некомфортним. Вночі та вранці 11-го січня дощ, місцями з мокрим снігом, пройде у західних областях», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, мінлива погода спостерігатиметься до кінця січня.