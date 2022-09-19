Повалені дерева, підтоплені підвали… Ох, і розгулялася негода вчора на Тернопільщині. Наслідки сильного вітру й злив довелося ліквідовувати надзвичайникам краю.

Проливні дощі затопили купу льохів. Воду відкачували рятувальники. Зокрема з підвалу шестиповерхівки, що на вул. Володимира Великого, 2 в Чорткові, п’ятиповерхівки в Підволочиську, чотириповерхівки, що на вул. Замкова, 4 у Тернополі.

Розійшовся в неділю й вітрюган. Повалив дерево на проїжджу частину дороги в Скала-Подільській на Чортківщині. Прибили за ним надзвичайники.

Наробив вітер шкоди й у Тернополі. На пішохідну зону поблизу театрального майдану, що на бульварі Шевченка, 25, звалив дерево. Прибирали й різали його комунальники спільно з рятувальниками.