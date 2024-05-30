На Тернопільщині виявили незаконну рубку дерев на 330 тисяч гривень

На Тернопільщині Державна екологічна інспекція зафіксувала факт незаконної рубки дерев на понад 330 тисяч гривень гривень. Загалом було вирубано 56 дерев різних порід та діаметрів.

Низку фактів незаконної рубки дерев зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області під час планової перевірки Гусятинської селищної ради.

“Так, у лісових насадженнях на землях запасу Постолівського старостинського округу зафіксовано факт незаконного вирубування 14 дерев. Розмір шкоди, заподіяної лісу незаконною рубкою дерев, склав понад 85 тис грн. Ще 27 пнів незаконно зрубаних дерев зафіксовано у лісових урочищах на території Самолусківського старостинського округу. Розмір шкоди, завданої лісу, склав понад 147 тис грн. Подібне правопорушення зафіксовано і на землях запасу на території Городницького старостинського округу. Тут встановлено факт незаконної рубки 15 дерев, чим завдано шкоди лісу на 97 тис грн.” – повідомляють екологи.

За усіма виявленими порушеннями Гусятинській селищній раді направлено претензію для добровільного відшкодування збитків, завданих лісовому фонду на загальну суму 𝟑𝟑𝟎 тис грн.