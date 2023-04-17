На Тернопільщині можливий рух військової техніки: мешканців просять не виступати посередником для ворога

“Коли ви бачите рух техніки військової, не знімати. Це стосується також прильотів. До цього маємо бути готові. Це заборонено знімати і давати в ефір. Були випадки виставляння інформації, де військові пересуваються. Давайте не будемо виступати посередником для ворога.

Вкотре наголошую: не нехтувати повітряними тривогами, перебувати у цей час у безпечному місці. Ми оновили карту по найпростіших сховищах під час ракетної небезпеки.

Вона є також на сайті обласної військової адміністрації”, – зазначив на брифінгу голова ОВА Володимир Труш.