17.04.2023 20:19

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На Тернопільщині можливий рух військової техніки: мешканців просять не виступати посередником для ворога

17.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Громади Тернопільщини

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На Тернопільщині цими днями можливий рух військової техніки. В обласній військовій адміністрації закликали жителів краю зберігати спокій, не фотографувати та не знімати колон.

“Коли ви бачите рух техніки військової, не знімати. Це стосується також прильотів. До цього маємо бути готові. Це заборонено знімати і давати в ефір. Були випадки виставляння інформації, де військові пересуваються. Давайте не будемо виступати посередником для ворога.

Вкотре наголошую: не нехтувати повітряними тривогами, перебувати у цей час у безпечному місці. Ми оновили карту по найпростіших сховищах під час ракетної небезпеки.

Вона є також на сайті обласної військової адміністрації”, – зазначив на брифінгу голова ОВА Володимир Труш.

Теги: Тернопільська область, Володимир Труш, військова техніка

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