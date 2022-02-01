29 січня на автодорозі Кременець-Почаїв-Радивилів, між селом Дунаїв та містом Кременець, не розминулися вантажівка й «Mercedes». За попередньою інформацією, водій легкового транспортного засобу виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у молоковоз марки «ГАЗ». У результаті удару вантажівка перекинулася, а її водій з травмами потрапив до лікарні. Кермувальник іншого авто втік з місця ДТП. Його місцеперебування встановлюють слідчі.

30 січня під колеса «MITSUBISHI» потрапила тернополянка, 1985 року народження. Вона переходила дорогу у межах пішохідного переходу. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення.

Близько 5:25 31 січня неподалік селища Вишнівець не розминулися автомобілі «Volkswagen» та «Citroen». Обох водіїв з травмами доправили до лікарні.

У всіх водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.