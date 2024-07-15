На Тернопільщині ліквідують наслідки лиха, що наробила негода (ФОТО)

Наслідки негоди, що вирувала на Тернопільщині, прибирають з автошляхів області. Підрядні організації Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області сьогодні прибрали близько 40 дерев, які пориви вітру повалили на державні автошляхи.

Продовжується прибирання гілля, каміння та сміття, нанесеного на проїжджу частину під час грози.

Дякуємо громадянам та поліції за допомогу в організації прибирання перешкод з доріг та відновлення повноцінного руху транспорту. Просимо учасників дорожнього руху дбати про власну безпеку. Зважайте на погодні явища, не залишайте транспортні засоби поблизу зелених насаджень чи біл-бордів. За прогнозом синоптиків, 15 липня у Тернопільській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях пройдуть грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)” – йдеться у повідомленні.