Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської окружної прокуратури повідомили про підозру колишньому керівнику державної установи у розтраті коштів й підробці документів про ремонт та закупівлю обладнання (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За версією слідства, екс-керівник регіональної лабораторії підписав акт приймання-передачі виконаних робіт на ремонт та модернізацію її устаткування, хоча вказані роботи виконані не були. Також він оплатив непридбане обладнання для лабораторії та нібито його зберігання. Неправомірними діями чиновника бюджету завдано збитків на понад 350 тис грн.

Триває розслідування, яке здійснюють слідчі поліції, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Також у відомстві поінформували про ще одне кримінальне провадження з такою ж правовою кваліфікацією. Йдеться про підрядника, який, виконуючи роботи з ремонту лікарні, заволодів чужим майном на суму понад 500 тис грн (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Таку підозру нещодавно оголосили йому прокурори Чортківської окружної прокуратури.

При виконанні ремонтних робіт лікувального закладу однієї з територіальних громад Чортківського району, відповідно договору між комунальним підприємством Тернопільської облради та місцевим підприємцем, підрядник завищив вартість фактично виконаних робіт за 2019-2020 роки. Незаконні дії підприємця завдали збитки бюджету на суму понад 500 тис грн.