На Тернопільщині готуються до можливих відключень світла. Канікули можуть продовжити, «Пункти незламності» приводять у готовність

Тернопільщина готується до складної ситуації в енергетичній сфері. Через постійні ворожі атаки на енергосистему України та зниження температури повітря в області впроваджують додаткові заходи безпеки. Їхня мета — мінімізувати наслідки можливих тривалих відключень електроенергії та теплопостачання.

Відповідно до урядових рекомендацій, територіальні громади області мають терміново опрацювати питання щодо формату навчання. Розглядається перехід на дистанційну форму, а також можливість продовження або запровадження зимових канікул для школярів до 1 лютого 2026 року.

Остаточні рішення громади Тернопільщини повинні ухвалити та оприлюднити вже найближчим часом. Такий крок дозволить зменшити навантаження на енергосистему та убезпечити дітей у разі аварійних відключень світла і тепла.

Паралельно всі громади отримали доручення привести «Пункти незламності» у стан повної готовності. У разі погіршення ситуації ці локації стануть місцями підтримки для населення. Тут мешканці зможуть зігрітися, зарядити мобільні пристрої, скористатися зв’язком та отримати базову допомогу.

Влада наголошує. Тернопільщина має бути готовою до можливих обмежень електро-, тепло- та водопостачання. Головне завдання — забезпечити безпеку людей і своєчасну допомогу в умовах надзвичайної ситуації.