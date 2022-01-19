Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі поліції задокументували отримання неправомірної вигоди директором одного з комунальних лісогосподарств Тернопільської райради. Як повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в області, він є чинним депутатом райради.

Директор одержав 25 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск лісопродукції та вивіз її з території лісогосподарства. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.