На Тернопільщині директор коледжу організував схему для ухилянтів через фіктивне навчання

У Тернопільській області правоохоронці спільно з Службою безпеки України викрили протиправну діяльність керівника одного з коледжів регіону. Посадовець разом зі спільниками організував схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку за гроші уникати мобілізації.

За інформацією слідства, учасники групи за грошову винагороду забезпечували безперешкодне зарахування абітурієнтів на денну форму навчання, що надавало їм право на відстрочку від призову.

Щоб підштовхнути вступників до «потрібного рішення», фігуранти навмисно створювали перешкоди під час вступної кампанії – відмовляли у прийомі документів, а згодом пропонували «вирішити питання» за винагороду. Вартість таких «послуг» коливалася від 1000 до 2000 доларів США, розповідають у поліції області.

Під час проведення спецоперації співробітники СБУ затримали виконувача обов’язків директора навчального закладу та одного з посередників безпосередньо під час розподілу частини неправомірної вигоди. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили значну суму готівки в різній валюті.

Двом фігурантам – керівнику коледжу та одному зі спільників ще у жовтні повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.

Третьому спільнику слідчі також оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій із використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.