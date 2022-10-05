До Бережанського бюро правової допомоги звернулася пані Галина в пошуках виходу із ситуації, що склалася у її сім’ї.

У серпні 2021 року померла її донька, після смерті якої залишилося двоє синів – чотирнадцяти та п’яти років, батьками яких є різні чоловіки.

Під час розмови фахівці бюро дізналися, що онуки проживають разом із бабусею. Остання повністю взяла на себе обов’язки з їхнього виховання та утримання, створила належні умови проживання. Крім того, батьки хлопців не приділяють жодної уваги своїм синам, не піклуються про їхнє здоров`я, фізичний та духовний розвиток, цілком самоусунулися від виконання батьківських обов`язків.

На підтвердження своїх слів пані Галина надала акти обстежень житлово-побутових умов, висновок про доцільність позбавлення батьківських прав обох татів дітей, а також характеристики зі школи, садочку та гуртка, який відвідує старший онук.

Ще одним аргументом на користь клієнтки бюро стали складені у присутності нотаріуса заяви обох батьків, де останні не заперечують проти позбавлення їх батьківських прав щодо своїх малолітніх дітей, тобто кожен добровільно відмовився від свого сина.

Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом, який тягне за собою серйозні правові наслідки як для батька (матері), так і для дитини. Позбавити батьківських прав можливо виключно у судовому порядку.

Узгодивши правову позицію з пані Галиною, зокрема з метою найбільш повного та всебічного забезпечення прав та законних інтересів її онуків, працівник бюро Петро Процик підготував позовні заяви про позбавлення батьківських прав обох чоловіків та клопотання про звільнення від сплати судового збору, мотивуючи тим, що кошти, витрачені на сплату судового збору, бабусі краще витратити на своїх онуків.

До суду чоловіки не з’явилися. У результаті судового розгляду, з урахуванням всіх фактів і доказів, суд прийняв рішення про позбавлення батьківських прав обох батьків дітей.