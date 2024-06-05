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На Тернопільщині друкували антиукраїнську літературу для московської церкви

05.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Суспільство

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У друкарні на Тернопільщині масово друкували антиукраїнську літературу для розповсюдження церквах. 

Партії ворожих примірників виявили в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП). Як виявилося, друкували ці матеріали на Тернопільщині, повідомляють у відомстві.

Серед вилученого – видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували агресію рф проти України.

Наразі власниці однієї з крамниць повідомили про підозру за ч. 1 ст. 300 КкУ. Триває розслідування для встановлення всіх обставин.

Джерело: Управління СБУ у Тернопільській області

Теги: УПЦ МП, управління СБУ в Тернопільській області, антиукраїнська література

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