На Тернопільщині друкували антиукраїнську літературу для московської церкви

У друкарні на Тернопільщині масово друкували антиукраїнську літературу для розповсюдження церквах.

Партії ворожих примірників виявили в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП). Як виявилося, друкували ці матеріали на Тернопільщині, повідомляють у відомстві.

Серед вилученого – видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували агресію рф проти України.

Наразі власниці однієї з крамниць повідомили про підозру за ч. 1 ст. 300 КкУ. Триває розслідування для встановлення всіх обставин.