На Тернопільщині цьогоріч за парти сяде понад 6 тисяч першокласників

На Тернопільщині цьогоріч за парти сяде понад 6 тисяч тих, хто вперше піде до школи. Це приблизно на дві тисячі менше, ніж минулого року, не зважаючи на те, що у наш край приїхало чимало вимушених переселенців з дітьми.

Для понад третини діток області батьки обирають навчальний заклад для первачків в обласному центрі. Нинішнього навчального року у школах Тернополя планують відкрити 95 перших класів, в яких навчатимуться орієнтовно 2 300 дітей. Порівняно з минулим навчальним роком це на 7 перших класів менше, порівнювати з 2023 – на 9.

Про те, що кількість першокласників зменшується свідчить ситуація у всіх громадах краю. Це пов’язано і з нижчим рівнем народжуваності, і з війною.

До слова, батьки, чиї діти цього року підуть у перший клас офлайн, зможуть отримати нову грошову допомогу від держави – «Пакунок школяра». Оформити її можна через застосунок «Дія», а ось прийом заявок триватиме до 15 листопада 2025 року.

На одну дитину родині виплачуватимуть 5 тисяч гривень. Їх треба використати впродовж 180 календарних днів з моменту зарахування на спеціальний рахунок.

Гроші лише у безготівковій формі, витратити їх можна на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.