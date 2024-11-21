На Тернопільщині чоловіка викрили на незаконній вирубці дерев у заповіднику

54-річний житель Підгаєцької громади може провести до п’яти років за ґратами за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду.

Інцидент зафіксували співробітники Бережанського відділу поліції під час обстеження території. Чоловіка застали за роботою з бензопилою, а дозвільних документів на вирубку у нього не було. Поліцейські вилучили деревину та інструмент, якими здійснювалася порубка. Наразі встановлюється сума завданих збитків.

Проти правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Загалом цього року на Тернопільщині поліція зареєструвала 71 кримінальне провадження за фактами незаконної порубки, перевезення, зберігання чи збуту лісу. З них 30 справ вже скеровано до суду.